Twilight of the Gods será la nueva serie inspirada en la mitología nórdica que Zack Snyder realizará para Netflix

Zack Snyder seguirá trabajando con Netflix después de Army of The Dead y, a parte de los diversos proyectos que existen para esa franquicia, el director desarrollará una nueva serie animada para el streaming.

Durante una nueva edición de “Geek Week”, Netflix anunció a Twilight of the Gods, una nueva producción “inspirada en la mitología nórdica” que será comandada por Zack Snyder.

El streaming no reveló muchos detalles sobre esta apuesta, sin embargo, anunció que su elenco contará con Sylvia Hoeks as Sigrid, Stuart Martin como Leif, Pilou Asbæk como Thor, John Noble como Odin, Paterson Joseph como Loki, Rahul Kohli como Egill, Jamie Clayton como The Seid-Kona, Kristopher Hivju como Andvari, Peter Stormare como Ulfr, Jamie Chung como Hel, Lauren Cohan como Inge y Corey Stoll como Hrafnkel.

Twilight of the Gods aún no tiene una fecha de estreno.