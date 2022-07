Bots y una supuesta participación del propio Zack Snyder: Un reporte cuestionó la autenticidad del movimiento #ReleaseTheSnyderCut

No importa si las películas no son el foco principal de su presencia en redes sociales, es probable que si son usuarios de Twitter o incluso Facebook alguna vez desde 2017 hasta la fecha se toparan con algún tipo de mención al “SnyderCut” de Justice League.

Después de todo, aunque la versión de Justice League no alcanzó a entrar entre las películas de superhéroes más exitosas de la historia en términos comerciales, su presencia online ha sido todo un fenómeno por cortesía de los fanáticos agrupados bajo hashtags como #ReleaseTheSnyderCut que desde el período posterior al lanzamiento de la versión cinematográfica de Justice League clamaron por la presentación de lo que ahora se conoce como Zack Snyder’s Justice League.

Pero aunque la campaña de #ReleaseTheSnyderCut consiguió su cometido e incluso realizó otras acciones positivas más allá de su interés por el lanzamiento de la película, un reciente reporte de Rolling Stone podría confirmar algo que muchos han sospechado durante años y es que no toda la actividad de ese y otros hashtags vinculados a Snyder sería legítima.

Si bien obviamente hay personas reales que son fanáticas de Snyder y utilizaron sus cuentas de redes sociales para apoyar la campaña por el lanzamiento del corte del director, Rolling Stone reveló que un par de reportes propios y otros encargados por Warner Bros sostienen que habría un volumen inusualmente alto de actividad inauténtica en la presencia en redes sociales del fandom de Snyder.

Por supuesto, la presencia de actividad inauténtica en Twitter no es algo inusual (recuerden que es la excusa que Elon Musk utilizó para dar pie atrás en su compra de la compañía). No obstante, las investigaciones de firmas de ciberseguridad que fueron recogidas por Rolling Stone argumentan que en el caso del fandom de Snyder el volumen de cuentas falsas o comportamiento automatizado estaría muy por sobre la media inferior al 5% de actividad de ese tipo que Twitter sostiene que se da en su servicio por parte de los usuarios activos diariamente.

Concretamente Rolling Stone dice que “según dos informes encargados por WarnerMedia (...) al menos el 13 por ciento de las cuentas que participaron en la conversación sobre elSnyder Cut se consideraron falsas”. Todo mientras que las firmas Q5id y Graphika también indican que efectivamente habían bots dentro de las discusiones por el Snyder Cut en redes sociales.

“No hay duda de que los bots estuvieron involucrados”, señaló Becky Wanta, directora de información y directora de tecnología de 5id. “Hay ciertos patrones que emiten los bots que vimos aquí. Llegan casi al mismo tiempo en grandes cantidades. Y muchas veces el origen de miles o incluso millones de mensajes se puede rastrear hasta una sola fuente o dos. A veces, se pueden rastrear hasta servidores inusuales en países remotos. Y su contenido será precisamente similar”.

Por otra parte, en esta investigación también se planteó que el sitio forsnydercut.com estaría vinculado a un sujeto detrás de una empresa que precisamente trabajaba con el crecimiento artificial de temas en internet y además se refuerza la idea de que muchas cuentas que levantaron el hashatg #ReleaseTheSnyderCut (incluyendo a una de los supuestos dueños de forsnydercut.com) han cesado drásticamente su actividad después del estreno de Zack Snyder’s Justice League en 2021.

“Solo mire la caída: (Ese hashtag estaba) en tendencia en un millón de tweets por día para cuando querían lanzar el Snyder Cut. Y se redujo a 40.000 en cuestión de días”, señaló un ejecutivo de marketing digital consultado por Rolling Stone.

“No ves una caída como esa orgánicamente”, agregó el ejecutivo antes de indicar que aquello sería un ejemplo clásico de la utilización de un movimiento como una arma.

Finalmente este reporte también plantea dudas sobre el financiamiento de costosos elementos de campaña como vallas publicitarias e incluso un avión que contrató #ReleaseTheSnyderCut.

Pero aunque la actividad inauténtica en redes sociales no deja de ser un tema preocupante en un panorama donde muchas veces las tendencias en esas plataformas son consideradas como una especie de medidor del mundo real, quizás lo más inquietante de este reporte es el papel que el propio Zack Snyder tendría en todo esto.

Después de todo, según Rolling Stone, el director no solo alentaría a sus fanáticos con sus publicaciones en la red social Vero, sino que también tendría un papel activo en los temas que levantan las campañas de sus seguidores y a las figuras de Warner Bros que atacan.

De hecho, este reporte indica que al consultar con más de 20 personas que trabajaron en ambas versiones de Justice League, descubrió que “la mayoría cree que el director estaba trabajando para manipular la campaña en curso” e incluso alguien planteó que “Zack era como un Lex Luthor causando estragos”.

Todo mientras Rolling Stone también especula con un vínculo entre la discusión en redes sociales y lo que estaba pasado detrás de escenas con Warner Bros y Snyder indicando que, por ejemplo, los fanáticos e incluso el actor detrás de Cyborg, Ray Fisher, apuntaron a Walter Hamada justo cuando aquel ejecutivo estaba frenando algunas de las ambiciones del director de 300 para su corte de Justice League.

Naturalmente Zack Snyder se defendió de estas acusaciones planteando que “si alguien” estaba manipulando a las redes sociales habría sido Warner Bros “tratando de aprovechar mi base de fans para reforzar los suscriptores de su nuevo servicio de streaming”. Además negó cualquier participación en las campañas contra los ejecutivos de Warner Bros y aseguró que las conjeturas sobre una coalición con Fisher serían “totalmente falsas” e incluso descartó que se le hubiese pedido controlar a sus fans ante los bombardeos de reseñas negativas a Godzilla vs Kong.

“Además, no controlo a mis fans. Tienen su propia voluntad y sus propias opiniones. Realmente me dan demasiado crédito”, dijo Snyder. “Como artista, fue gratificante poder finalmente ver mi visión realizada después de un momento tan difícil en mi vida y que fuera tan bien recibida. Estoy agradecido tanto con la comunidad de fanáticos como con Warner Bros. por permitir que esto suceda. Insistir en la negatividad y los rumores no sirve a nadie”.

Hasta el momento Warner Bros no se ha pronunciado sobre este artículo porque Warner Bros. Discovery, el nuevo conglomerado detrás del estudio, indicó que no es algo que tenga relación con la administración actual. No obstante, esta no es la primera vez que se cuestiona el vínculo entre los bots y el fandom de Snyder ya que el tema también surgió a raíz de los Premios Oscar 2022. Pero por su parte los seguidores de Snyder en redes sociales ya han apuntado contra el reporte.