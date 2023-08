Productor de The Witcher culpa a la audiencia joven de la simplificación de la historia

La nueva temporada de The Witcher no está pasando por el mejor de los momentos y es que la última tanda de episodios protagonizada por Henry Cavill no ha terminado de convencer a los fanáticos. En esta línea, una de las mayores críticas es la falta de fidelidad con respecto a la obra original, las novelas de Andrzej Sapkowski, algo que fue abordado por uno de los productores, quien apuntó sus dardos hacia la audiencia joven.

Se trata del productor Tomasz Bagiński, quien entrevista con el medio polaco Wyborcza, señaló que esto se vuelve necesario al momento de apuntar a un público masivo.

“Tuve el mismo bloqueo perceptual cuando presenté Hardkor 44 [una versión del Levantamiento de Varsovia que no llegó a realizarse] en el extranjero hace años e intenté explicar que hubo un levantamiento contra Alemania, pero los rusos estaban al otro lado del río, y en el lado alemán también había soldados de Hungría o Ucrania. Para los estadounidenses, fue completamente incomprensible, demasiado complicado, porque crecieron en un contexto histórico diferente donde todo estaba dispuesto: América siempre es buena, los demás son los malos. Y no hay complicaciones”, comenzó señalando.

“Cuando se hace una serie para una gran masa de espectadores, con diferentes experiencias, de diferentes partes del mundo, y una gran parte de ellos son estadounidenses, estas simplificaciones no solo tienen sentido, sino que son necesarias. Es doloroso para nosotros, y también para mí, pero un mayor nivel de sutileza y complejidad tendrá un alcance menor, no llegará a la gente. A veces puede llegar demasiado lejos, pero tenemos que tomar estas decisiones y aceptarlas”.

Es así como finalmente, terminó culpando a la audiencia más joven, señalando que no son capaces de mantener la atención.

“Cuando se trata de series, cuanto más joven es el público, menos significativa es la lógica de la trama. Solo emociones. Solo pura emoción. Una mezcla emocional desnuda. Esas personas crecieron en TikTok y YouTube, saltan de video en video. Queridos niños, lo que se hacen a ustedes mismos los vuelve menos resistentes al contenido más largo, a cadenas largas y complicadas de causa y efecto”.