Ralph Macchio y Jackie Chan se reunirán en la nueva película de Karate Kid

Ralph Macchio, el protagonista de la trilogía original de Karate Kid, y parte clave de la historia de Cobra Kai, seguirá interpretando a Daniel LaRusso, aunque ahora lo hará otra vez en la pantalla grande.

En Deadline aseguraron que Sony Pictures ya firmó al actor para el nuevo proyecto que se viene cocinando hace tiempo, el cual tendrá una particularidad especial: también participará Jackie Chan, quien interpretó al señor Han en la película del año 2010.

“Los detalles sobre la trama de la película están en secreto, aunque las fuentes dicen que marcará una continuación de la mitología de la franquicia original”, plantean.

Previamente se había reportado que esta película, que llegará a los cines en diciembre de 2024, trasladaría la acción hasta Estados Unidos, centrándose en un joven estudiante chino que se mueve hasta Brooklyn.

Sin embargo, por ahora nada de eso está confirmado y bien todo podría haber cambiado a raíz de las huelgas que paralizaron a Hollywood durante meses.

Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World) será el director de esta producción, a partir de un guión de Rob Lieber,