Chris Hemsworth por Thor: Love and Thunder: “Me convertí en una parodia de mí mismo”

Thor: Love and Thunder no logró los resultados esperados y es que el filme de Taika Waititi no logró convencer con su humor a los fanáticos del MCU. En esta líneas, Chris Hemsworth, quien da vida al dios del trueno, se refirió una vez más al rol señalando que se convirtió en “una parodia de si mismo”.

En conversación con Vanity Fair, en el marco de la promoción de Furiosa, es que el actor se refirió a su papel en la película señalando que “Quedé atrapado en la improvisación y la locura, y me convertí en una parodia de mí mismo”.

El actor va más allá y apunta sobre su personaje que “a veces me sentía como un guardia de seguridad del equipo”, agregando que “leía las líneas de los demás y decía: Oh, tienen cosas mucho más geniales. Se están divirtiendo más. ¿Qué está haciendo mi personaje? Siempre se trataba de: ‘Tienes la peluca puesta’. Tienes los músculos. Tienes el disfraz. ¿Dónde está la iluminación?’ Sí, soy parte de esta gran cosa, pero probablemente soy bastante reemplazable”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el actor tiene palabras para el último filme de Thor y es que ya en 2023 este apuntaba a que la película se había vuelto “demasiado tonta”.

”Creo que nos pasamos con el humor, que la acción estaba bien y que los efectos especiales... no eran tan buenos. Me reí y me dio cringe a partes iguales”, mencionó en la ocasión.