Remake de The Last of Us podría llegar este año

Según un reciente reporte el remake de The Last of Us estaría cerca de ser completado y podría llegar en algún punto este año.

La información proviene desde el insider Tom Henderson, quien señaló que de acuerdo a “múltiples personas”, este remake estaría próximo a ser completado y su lanzamiento sería en la segunda mitad del 2022, información que también es señalada por VGC.

Pero esta no es la única información relacionada con el juego, y es que según señala, también se encuentra en camino un ‘Director’s Cut’ de The Last of Us 2, así como un modo multijugador a modo de spin-off de la entrega.

Cabe mencionar que el director de Naughty Dog, Neil Druckmann, recientemente apareció en el CES 2022, dónde señaló que el estudio estaba trabajando en múltiples juegos lo cual coincide con la información dada a conocer por Henderson.

Hay que recordar que aunque el remake de The Last of Us no se ha anunciado oficialmente, en abril pasado Bloomberg detalló que Sony estaría preparando esta nueva versión del juego de PS3 para PS5.