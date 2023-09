Review | Payday 3: Un juego con altos y bajos

Luego de 10 años es que finalmente se ha estrenado una nueva entrega de Payday, y es que la popular saga regresa con una tercera entrega que resulta divertida, pero que tiene tantos puntos altos como bajos y que mientras resalta en aspectos como su jugabilidad se queda un tanto corto en otros.

De lo primero que hay que hablar es que Payday 3 llega con una atractiva selección de misiones, en las cuales nuestro grupos de ladrones tendrán que robar desde un banco hasta una joyería, pasando por una discoteca donde se dedican a las criptomonedas, hasta un camión de valores que se está trasladando por un puente. Con esto, es que la jugabilidad y la diversión está asegurada y es que las diferentes misiones resultan bastante diversas y atractivas, a la vez que nos obligan a adoptar diferentes estrategias, desde el sigilo hasta la acción.

Un elemento que hay que mencionar es que aunque las misiones por lo general tienen una tendencia a algún tipo de estas estrategias, nos entrega completa libertad para como podemos superarlas, pudiendo recurrir a la fuerza desde un comienzo, aunque esto conlleva un enfrentamiento constante con la policía y guardias de seguridad o realizar todo casi sin ser detectados.

Otro aspecto por el que se destaca el juego, es que aunque la historia pasa a un segundo plano al momento de jugar y resulta en gran medida como un elemento opcional, trae de regreso a personajes de entregas anteriores, quienes tras perder su dinero es que deben volver a la andadas. Esta historia es desarrollada a través de una serie de videos que se van desbloqueando al completar las misiones y que resultan completamente opcionales. Un aspecto un tanto negativo de la historia es que las diferentes cinemáticas más que videos son una serie de imágenes fijas con diálogos que se vuelven bastante extensos.

En cuanto a las misiones que componen esta historia nos encontramos con ocho atracos, cada uno con sus propias características como mencionábamos. Acá hay que comentar un elemento y es que en caso de buscar una partida con online, por más que quieras ser silencioso y pasar la mayor parte del tiempo inadvertido, dependerás de lo que quiera hacer el resto del equipo y es que si estos optan por el camino agresivo poco tendrás para hacer más que seguirles el ritmo. Es así como el juego ganas bastante puntos al jugar con un grupo de amigos más que en solitario, sobre todo porque se pueden ir discutiendo estrategias y las acciones a tomar con el fin de realizar el atraco de la forma que más les acomode.

En cuanto a las misiones dentro de los diferentes atracos, estas son bastante variadas y atractivas, aunque en ocasiones el juego no entrega las instrucciones del todo claras por lo que tendrás que probar diferentes cosas antes de comprender bien que es lo que hay que hacer en cada una de estas.

Quizás el mayor problema de Payday 3 está al momento de buscar partida y es que junto con los problemas para encontrar partidas, es que nos encontramos con un menú de lo menos amigable que se ha visto para un juego completamente cooperativo y es que algunos de los problemas que tuvimos al jugar con otras personas van desde que no los podíamos invitar a nuestro grupo, hasta no encontrar partida. Es más un elemento cuestionable es que el juego debe buscar partida por una gran cantidad de tiempo a pesar de que estemos con un sólo amigo y queramos que el resto sean bots.

En la misma línea, varias veces no ocurrió que tras no encontrar partida y regresar al menú principal el narrador de la misión seguía sonando y luego se superponía con el de la nueva misión que escogiéramos, obligándonos de esta forma a cerrar el juego para solucionar el doble audio.

En cuanto a los gráficos, hay que mencionar que el juego aunque luce bien no es del todo detallado, ya sea en los NPC como en los diferentes escenarios no se siente como un juego de “nueva generación”. De igual forma, la IA de los policías no es la mejor con varias ocasiones actuando de forma bastante cuestionable al momento de enfrentar a nuestro grupo de ladrones.

Otro aspecto que hay que mencionar es que este juego se siente un tanto pequeño si lo comparamos con Payday 2, pero si consideramos el contenido post-lanzamiento resulta probable que este juego poco a poco vaya alcanzando a su predecesor. El principal problema de esto, es que en alrededor de 6 horas ya tendrás todo el juego terminado y comenzarás a repetir las misiones en dificultades más altas, algo que puede resultar atractivo, pero se queda corto si pensamos la espera de 10 años entre un juego y otro.

En la misma línea, hay que hablar de la personalización un aspecto bastante atractivo del juego, y es que podremos ir modificando tanto elementos estéticos como nuestro equipamiento a medida que vayamos subiendo de nivel y ganando dinero. En cuanto al elemento estético es que podremos conseguir y adquirir una serie de elementos como máscaras, guantes y ropa. De igual forma podremos adquirir pinturas para darle color a nuestras máscaras o las armas que tengamos equipadas.

En cuanto al equipamiento, las armas y otros objetos que podemos obtener, estos se van desbloqueando a medida que vamos jugando, subiendo de nivel y ganando dinero. De igual forma contamos con un árbol de habilidades que nos permitirá obtener a una serie de mejoras que podremos equipar y que nos darán una serie de atributos extras, como que hagamos más daño durante un determinado tiempo. En este aspecto aunque en un comienzo nos encontramos con un equipamiento un tanto restrictivo a medida que van pasando las horas es que tendremos una enorme variedad de opciones con las cuales equipar nuestro personaje, dándole una gran rejugabilidad al título.

En conclusión…

Payday 3 es un juego que resulta atractivo si es que juegas con un grupo de amigos, que cuenta con varias misiones las cuales son muy diferentes unas de otras. Lamentablemente el juego se pasa con bastante rapidez por lo que no tardarás en volver a jugar las que más te gustaron una y otra vez. Sin duda uno de los elementos que más resulta molestos son los problemas al momento de buscar partida o lo poco amigable que resulta el menú ya sea para juntar nuestro grupo de amigos o la larga espera para comenzar partida.