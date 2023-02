James Gunn reveló que habló con Zack Snyder en el contexto del nuevo plan para el Universo DC: “Se puso en contacto conmigo para expresar su apoyo”

James Gunn, el guionista de la próxima película de Superman y co-CEO de DC Studios, reveló que conversó con Zack Snyder sobre el nuevo plan a futuro para las adaptaciones de DC Comics.

Todo comenzó cuando durante este jueves Gunn abordó la campaña que algunos fanáticos han levantado para que Warner Bros Discovery venda el denominado “Snyderverse” a Netflix.

“Debo decir que este tiene que ser el hashtag más loco porque 1) Netflix no ha expresado tal interés (aunque hemos discutido otras cosas) y 2) Zack no ha expresado ningún interés y parece estar feliz de haciendo lo que está haciendo (y, sí, también hemos hablado)”, señaló Gunn en respuesta a un tweet con el hashtag “sellthesnyderversetonetflix” (”vendan el Snyderverse a Netflix”).

Pero los comentarios del director no quedaron allí y posteriormente aclaró el tema de sus charlas con Snyder.

“(Snyder) Se puso en contacto conmigo para expresar su apoyo sobre mis elecciones. Es un gran tipo. Una vez más, parece muy feliz con la construcción de mundo masiva que está haciendo ahora”, concluyó Gunn.

Gunn, quien colaboró con Snyder en Dawn of the Dead, probablemente se está refiriendo a los proyectos del director de Man of Steel con Netflix que involucran propiedades intelectuales originales del director como el mundo de Army of the Dead y lo que será la apuesta de ciencia ficción Rebel Moon. Pero aunque puede que nada de eso evite que los fanáticos de Snyder dejen de abogar contra las nuevas apuestas de DC, es un antecedente a tener en cuenta sobre esta nueva era de las adaptaciones de la casa de Superman y Batman.