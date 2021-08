Jonathan Hickman dejará los cómics de los X-Men después de Inferno

Después de dos años involucrado en varios títulos de la línea de los mutantes, Jonathan Hickman dejará los cómics de los X-Men.

Durante este martes EW confirmó que el guionista no seguirá vinculado a ese aspecto de los cómics de Marvel después de la conclusión de Inferno, el nuevo título que arrancará en septiembre.

Por supuesto, aunque esto no deja de ser llamativo considerando el papel preponderante que Hickman adquirió en los cómics de los X-Men desde House of X, la salida del escritor era algo que se veía venir. Después de todo, tanto la serie regular del famoso equipo de mutantes como el cómic de The New Mutants pasaron a las manos de otros creativos.

En ese sentido, Hickman sostiene que su distanciamiento con la línea de cómics de los X-Men era algo que tenía planeado.

“Cuando presenté la historia de X-Men que quería hacer, presenté una narrativa muy grande, muy amplia, de tres actos y tres eventos, el primero de los cuales fue House of X. Y aunque esto funcionó libremente como un plan anual, le dije a Marvel por adelantado que, honestamente, no tenía idea de cuánto duraría la primera parte porque había muchas ideas interesantes que había sembrado con las que otros creadores querrían jugar, así que dejamos esto bastante abierto”, señaló Hickman. “También fui bastante claro con todos los escritores que llegaron a la oficina cuál era el plan inicial de tres actos para que nadie se sorprendiera cuando llegara el momento de que la línea girara”.

“Entonces, durante la pandemia, cuando llegó el momento de comenzar a apuntar cosas hacia la escritura del evento del segundo acto, les pregunté a todos si estaban listos para que yo hiciera eso y todos querían quedarse en el primer acto”, agregó. “Fue realmente interesante, porque aprecié que House of X resonó con ellos en la medida en que no querían que terminara, pero la realidad era que sabía que dejaría la línea antes“.

Pero aunque los proyectos a futuro de Hickman implican nuevas aventuras personales bajo el amparo de Substack, el guionista igual seguirá vinculado a Marvel Comics.

“Marvel realmente no me paga solo por escribir series regulares, tienen la expectativa de que escriba libros más grandes que tengan un alcance más amplio que eso“, señaló Hickman. “En un esfuerzo por facilitar ambas cosas, todos hemos gastado los últimos seis meses re-orientando la línea, creé Inferno para ayudar con eso, y luego traje algunos nuevos escritores para agregar al equipo existente, y luego planifiqué los próximos años de libros X. Así que después de Inferno, me iré a trabajar en mi Next Big Marvel Thing y, a partir de enero, la línea X avanzará como un cohete comenzando con una serie semanal que conduce a una línea de libros muy interesante y re-enfocada”.

Es decir, Hickman no seguirá en los cómics de los X-Men tras el final de Inferno, pero continuará en Marvel Comics y la nueva dirección de los títulos mutantes debería comenzar a plasmarse en enero de 2022.