Robert Pattinson sobre la reacción a su elección como Batman: “En realidad, se burlaron menos de mí de lo habitual”

Aunque durante los últimos años ha participado en películas tan diferentes como El Faro y Tenet, es innegable que Robert Pattinson sigue siendo reconocido por su trabajo en la saga Crepúsculo.

Así, aunque el currículum del actor es bastante grande, inevitablemente surgieron reparos por su pasado cuando se anunció que el intérprete de Edward Cullen sería el próximo encargado de interpretar a Batman en el cine.

Pero aunque muchos de esos reclamos se han diluido de la mano de los adelantos y las valoraciones positivas que hasta ahora ha conseguido The Batman, Pattinson tuvo que abordar el tema en una reciente entrevista con Los Angeles Times.

Fiel a su estilo Pattinson no se complicó al respecto y cuando le preguntaron sobre su reacción a la recepción de su elección como Batman dijo: “En realidad, se burlaron menos de mí de lo habitual Estaba bastante impactado. ‘¿Solo 70% negativo? ¡Excelente!’”.

Aunque pueda sonar frustrante estos reclamos por la elección de un actor para un determinado personaje basado en una propiedad existente no son nuevo y obviamente muchas veces tienen que ver con prejuicios y nociones preconcebidas que aparentemente The Batman ha conseguido sortear de buena manera. De hecho, Pattinson reconoció que hasta hace poco él tampoco se veía a sí mismo como candidato para películas de superhéroes.

“Incluso hace cinco años, yo era la última persona que pensaría que sería elegida como Batman. Normalmente nunca estoy en consideración para papeles de superhéroes. Por lo general, (en esos roles) eres un total desconocido o alguien que simplemente, no sé, parece más obvio”, dijo Pattinson. “No entiendo qué tenía Batman, pero me obsesioné mucho y seguí presionando a mi agente al respecto. Me encantó el trabajo de Matt en las películas de El planeta de los simios, y mucho del trabajo de Matt. Pensaba, si se le puede sacar esa actuación a un mono…. [Risas] Luego conocí a Matt y él tenía una versión muy interesante del personaje, y se sentía muy diferente y un poco peligroso. Se sentía como una gran, gran montaña para escalar”.