Los personajes de Pixar lucen muy extraños en estas versiones “realistas” hechas con aprendizaje automático

¿Cómo se verían los personajes de las producciones animadas si fueran personas reales? Esa es una pregunta que probablemente se han hecho más de una vez y quizás también han visto un montón de propuestas en internet que buscan ofrecer versiones “realistas” de personajes como Los Simpson o incluso Bob Esponja.

Pero nunca está demás volver a revisar esas propuestas sobretodo al tener en cuenta los avances de la tecnología y la cercanía de Halloween que siempre es una buena excusa para revisar cosas aterradoras.

En ese contexto, desde Cartoonbrew resaltaron el trabajo de Nathan Shipley, un director que trabaja con efectos visuales y ha desarrollado proyectos como el deepfake de Salvador Dali.

Shipley recientemente utilizó su cuenta personal de Twitter para presentar versiones “realistas” de personajes de películas de Pixar como Up, Coco y Los Increíbles 2.

Para ello Shipley recurrió a Pixel2Style2Pixel, un marco de aprendizaje automático desarrollado por Elad Richardson y Yuval Alaluf. Dicha tecnología está basada en el StyleGAN, el mismo usado en el sitio web This Person Does Not Exist, y básicamente permite generar caras artificiales que parecen reales.

Pero obviamente como podrán notar estas versiones de Russell, Mr. Increíble y Miguel no parecen personas reales y aún tienen rasgos caricaturescos, y es que dicho software se puede usar para algo llamado “toonificación”, que es básicamente transformar una foto de una persona real en una imagen al estilo de un dibujo animado, por lo que Shipley apostó por hacer el proceso inverso y transformar a un dibujo animado en algo más parecido a una persona real.

Las personas que siguen a Shipley no tardaron en notar que las imágenes anteriores aún tienen rasgos que están lejos de ser normales, por lo que un usuario le pidió al artista que tratara de hacer el mismo proceso pero con proporciones más reales.

¿El resultado? Empleando una técnica que no fue detallada, Shipley creó una impresionante versión de Dash.

Aunque esta técnica sin duda es llamativa, Shipley planteó que aún tiene varios desafíos por delante y uno de ellos quedó en evidencia con la versión “realista” que realizó del Miles Morales de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Resulta que en la primera “toonificación” inversa ejecutada por Shipley, la piel de Miles se aclaró considerablemente desde su versión animada a la versión “realista”.

Como ese cambio no pasó desapercibido, Shipley lo arregló y explicó que la correcta representación es uno de los desafíos en el campo de las imágenes generadas vía inteligencia artificial.

“Fue mi error resaltar la imagen de Miles con la piel más clara. (Las imágenes) se generan aleatoriamente y elegí una a toda prisa. Es un gran ejemplo de sesgo implícito y el trabajo que yo (y la comunidad de IA) necesitamos hacer”, señaló. “Este es mejor pero el cabello todavía no está bien. Mis sinceras disculpas”.