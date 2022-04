Scrat al fin disfruta de su bellota en un corto realizado antes del cierre de Blue Sky Studios

Blue Sky Studios, responsables de la saga de “La Era del Hielo”, cerró sus puertas oficialmente el 10 de abril del año pasado por Disney, los nuevos dueños del estudio de animación tras la adquisición de 20th Century Fox.

Ahora, un año después de ese cierre, un video apareció en Youtube presentando el último trabajo de la compañía, aunque se trata de un corto no oficial realizado por sus empleados.

“En los últimos días de Blue Sky Studios, un pequeño equipo de artistas se reunió para hacer una última toma. Esta toma es una despedida, una despedida en nuestros propios términos”, explica la descripción del material titulado simplemente como “The End” (El Fin).

El video en cuestión pone el foco en Scrat, la popular ardilla que acompañó las aventuras de “La Era del Hielo”, junto a la bellota que le dio tantos problemas. Pero como esta es una despedida, el cierre de la historia de Blue Sky le entrega un final feliz.

Vean el video a continuación.

Además de las películas de La Era del Hielo, Blue Sky Studios también realizó obras como Robots, Dr. Seuss’ Horton Hears a Who!, Río, Epic, The Peanuts Movie, Ferdinand y Spies in Disguise.