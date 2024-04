Aang: The Last Airbender será la película animada que continuará la historia de la serie original

La saga original de Avatar: The Last Airbender seguirá extendiéndose con una película animada que se situará después de los sucesos vistos en el ya clásico de Nickelodeon.

El proyecto, que fue anunciado hace un par de años, se centrará en Aang, Katara, Sokka, Toph y el resto de personajes como adolescentes, contando con un estreno fijado en Estados Unidos para el 10 de octubre de 2025.

Titulada como Aang: The Last Airbender, la producción será dirigida por Lauren Montgomery, quien previamente trabajó como artista de storyboard y además trabajó en múltiples proyectos animados de DC Comics, co-dirigiendo Superman: Doomsday, Justice League: Crisis on Two Earths y Batman: Year One, entre otras. Además, también trabajó tanto en Avatar: The Last Airbender como en La Leyenda de Korra.

Por su parte, Dave Bautista dará su voz en la versión en inglés a al nuevo villano que el equipo Avatar tendrá que enfrentar, mientras que el nuevo casting de voces incluirá a Eric Nomm como Aang, junto a Dionne Quan, Jessica Matten y Roman Zaragoza.

En cuanto a la historia, por ahora se desconocen elementos precisos, pero tengan en cuenta que hay un largo trecho de historia para seguir las aventuras de Aang y compañía antes de que el ciclo del Avatar llegase a su fin.