Los jóvenes chilenos que buscan quedarse con el mundial de Cartas Pokémon

Con más de 20 horas de viaje en el cuerpo es que los jugadores chilenos de Cartas Coleccionables Pokémon llegaron hasta Yokohama, Japón con el fin de disputar el Pokémon World Championships 2023.

En el marco del primer día del evento es que tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de estos representantes de TCG (Trading Card Game por sus siglas en inglés), quienes nos relataron como ha sido la experiencia en el mundial y el camino para llegar a esta instancia.

“La verdad es una oportunidad maravillosa poder jugar contra los mejores jugadores del mundo, porque acá esto no es un torneo abierto, sino que la gente que logró clasificar con los puntos puede jugar”, nos señaló Esteban O’Compley quien lleva un año y medio jugando en relación a los diferentes torneos que debieron disputar para obtener los puntos necesarios para participar en el mundial.

Según nos agrega sobre su participación “estoy muy feliz de poder representar a Chile y vivir la experiencia, es mi primer Mundial de Pokémon y hay que darlo todo”.

Jugadores chilenos de TCG en el Pokémon World Championships 2023.

En la misma línea, Manuel Alcaíno, quien también disputa su primer mundial nos señaló que “estoy que bien emocionado, feliz de cumplir un sueño. Básicamente venir desde tan lejos hasta acá es un logro ya. Yo creo que estamos todos contentos en la comitiva chilena de poder llegar acá y nada, a darlo todo nomás”.

En relación al nivel chileno y del resto del mundo, nos agrega que “está difícil el nivel porque acá todos son buenos, acá todos le ponen talento, así que hay que estar en la misma vereda”.

Finalmente, Yerko Valenzuela quien ya participó en el mundial anterior y en esta ocasión avanzó directamente al día dos, nos comenta que “es un gran logro para mi. Estoy muy contento de poder estar acá con compañeros, con amigos, a los que puedo seguir desde el día uno”.

De acuerdo a lo que nos explica aunque la representación nacional creció para este mundial, en el país siempre ha existido un buen nivel en lo que respecta a TCG. “Siempre ha habido buen nivel en Chile, el problema es que los chicos no pueden viajar, entonces hay un problema también de dinero, hay un problema de auspicio, ojala que algún auspiciador también se anime y pueda auspiciar a los chicos también para que puedan viajar porque si no no pueden representar a Chile”.

“Por ahí va también el asunto de crecer, porque los chicos se motivaron, juntaron dinero y pudieron venir”.