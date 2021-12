Skybound podría convertirse en la nueva casa de los cómics de Transformers y G.I. Joe

IDW podría perder la licencia de los cómics de Transformers y G.I. Joe. Si bien aún no hay nada sellado, desde The Hollywood Reporter informan que Skybound estaría negociando con Hasbro para adquirir la licencia de publicación de ambas propiedades.

Skybound fue fundada por Robert Kirkman y David Alpert, y a lo largo de su trayectoria has sido parte de la publicación de cómics como Invincible y The Walking Dead.

En ese sentido, The Hollywood Reporter sostiene que Kirkman se habría involucrado personalmente en la persecución de los derechos para los cómics de Transformers y G.I. Joe. No obstante, no se espera que el guionista escriba algún título para esas franquicias si este acuerdo prospera.

De hecho, este plan contemplaría que Skybound recién podrá lanzar sus nuevos cómics de Transformers y G.I. Joe en 2023. Pero claro, eso no evitará que este potencial movimiento sea una gran pérdida para IDW, la compañía que ha ostentado los derechos de ambas sagas desde mediados de los 2000.