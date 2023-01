Stephen Amell se pronunció sobre su regreso al Arrowverso en la última temporada de The Flash

Cuando The Flash presente el noveno episodio de su última temporada, los seguidores de la serie del velocista escarlata no solo podrán ver una nueva aventura de la versión de Barry Allen interpretada por Grant Gustin, sino que también podrán reencontrarse con varias caras conocidas del Arrowverso que abarcarán desde Kid Flash, Diggle y Bloodwork hasta el mismísimo Oliver Queen (como Green Arrow, Spectre o lo que sea).

El personaje central de Arrow nuevamente será interpretado por Stephen Amell, quien después del anuncio de su retorno al Arrowverso compartió sus impresiones al respecto en Instagram.

Con un video donde llamó a los fanáticos a dejar de preguntarle pormenores sobre su retorno, Amell planteó que no tardó en aceptar esta invitación para la última temporada de The Flash.

“Sí, regresaré para la novena y última temporada de The Flash ¿Por qué? No importa ¿Cómo? No importa. Greg Berlanti me llamó y me dijo: ‘The Flash terminará te gustaría-’ y yo dije: ‘Sí’. Ni siquiera tuvo que terminar su oración”, señaló Amell. “Siempre, siempre he amado participar como Oliver Queen/Green Arrow/ Spectre y ahora en The Flash (...) Amo al elenco y al equipo. Entonces gracias a Greg Berlanti, gracias (al showrunner de The Flash) Eric Wallace. Gracias a Grant (Gustin), Candice (Patton) y Danielle (Panabaker), quien dirigirá, y el resto del elenco. Gracias por tenerme. No me hagan mas jodidas preguntas solo miren”.

Mientras la versión de Barry Allen/The Flash de Grant Gustin se presentó en Arrow antes de encabezar su propia serie, por cortesía de episodios especiales y crossovers, Amell también figuró en varios episodios de The Flash. Y ahora su última aparición ocurrirá en el noveno episodio de la novena temporada de la serie del velocista escarlata, un capítulo que será dirigido por Danielle Panabaker.

La última temporada de The Flash se estrenará el 8 de febrero en Estados Unidos y contará con 13 episodios.