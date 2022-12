Stranger Things tendría un anime spin-off según un rumor

Pese a que los Hermanos Duffer llevan un tiempo tanteando sus planes para un spin-off de Stranger Things, por ahora no hay nada oficial sobre ese proyecto más allá de la promesa de que su propuesta sería inesperada y muy diferente a la serie original.

Pero aunque ni Netflix ni los Hermanos Duffer han revelado nuevos antecedentes, ahora un reporte indica que habrían planes para un spin-off de Stranger Things que consistiría en nada más ni nada menos que un anime.

Este rumor proviene del portal What’s on Netflix y sostiene que según fuentes este anime de Stranger Things ya lleva un tiempo en desarrollo. Todo mientras aunque su trama igualmente estará ambientada en los ‘80 pero en lugar de desarrollarse en Hawkins, Estados Unidos; su historia ocurrirá en la ciudad de Tokio en Japón.

“Un encuentro con The Upside Down se convierte en una gran aventura para dos hermanos gemelos amantes de los videojuegos que viven en las afueras de Tokio en la década de 1980″, dice la descripción de la serie revelada por What’s on Netflix.

Si bien esto suena plausible como un proyecto de Stranger Things y algo que podría hacer Netflix, por ahora no hay ningun respaldo a este reporte y todo permanece en el terreno de los rumores.