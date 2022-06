Los Hermanos Duffer dicen que el spin-off de Stranger Things será “diferente de lo que todos esperan”

A medida que nos acercamos a la última temporada de Stranger Things cada día es más evidente que ni Netflix ni los Hermanos Duffer pretenden cerrar por completo a esa franquicia con Stranger Things 5. Después de todo, más allá de los rumores sobre un potencial programa centrado solo en Eleven, en diversas oportunidades Matt y Ross Duffer han remarcado que están trabajando en un spin-off de Stranger Things.

Por ahora no hay detalles sobre cuál sería la trama de ese spin-off de Stranger Things. No obstante, en una reciente entrevista con Variety, los creadores de la serie indicaron que solo Finn Wolfhard, el actor detrás de Mike, habría adivinado su idea y no porque esté involucrado en ella sino que solo por una intuición.

“La razón por la que no hemos hecho nada es porque no quieres hacerlo por las razones equivocadas, y fue como, ‘¿Es esto algo que me gustaría hacer independientemente de que esté relacionado con Stranger Things o ¿no?’ Y definitivamente lo es”, dijo Matt Duffer. “Incluso, si le quitamos el título de Stranger Things, estoy muy, muy emocionado por eso (...)Va a ser diferente de lo que todos esperan, incluido Netflix”.

“Finn Wolfhard, no estaba mintiendo (cuando dijo que sabía la propuesta del spin-off, simplemente dijo: ‘Creo que esto sería un spin-off genial’”, añadió Ross Duffer. “Y dijimos, ‘¿Cómo diablos...?’”.

Pero no esperen que la propuesta para el spin-off de Stranger Things se concrete pronto ya que por ahora los Hermanos Duffer están enfocados en lo que será la quinta temporada de la serie principal y no pretenderían filmar ambas apuestas en paralelo. Todo mientras que también tienen que terminar los últimos detalles de Stranger Things 4 antes de avanzar con la propuesta del spin-off.

“Hay una versión que se desarrolla en paralelo (a la temporada 5), pero nunca la filmaríamos en paralelo”, dijo Ross Duffer. “Creo que, de hecho, vamos a comenzar a profundizar en eso tan pronto como terminemos y terminemos estos efectos visuales, Matt y yo comenzaremos a involucrarnos”.

El segundo volumen de Stranger Things 4 se estrenará este 1 de julio.