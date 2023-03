Suicide Squad: Kill the Justice League podría postergar su lanzamiento hasta 2024, pero no cambiaría su propuesta base

Pese a que todavía no hay un anuncio oficial por parte de Warner Bros Games o Rocksteady, varios reportes insisten en que Suicide Squad: Kill the Justice League no será lanzado en mayo de este año.

De hecho, siguiendo la primera información al respecto, ahora Jeff Grubb de Gigant Bomb (vía VGC) y Jason Schreier de Bloomberg, sostienen que Suicide Squad: Kill the Justice League recién podría presentarse en 2024.

Como recordarán, en el artículo inicial se indicó que ese retraso sería para abordar algunas de las críticas al juego basado en los cómics de DC que necesitará una conexión constante a internet para operar. No obstante, el nuevo reporte de Schreier insiste en que esas modificaciones no cambiarán la propuesta base de Suicide Squad: Kill the Justice League.

“Rocksteady aún no ha anunciado el retraso de Suicide Squad, quizás porque aún no hay nueva fecha. Al personal se le dijo hace unas semanas que llegará a finales de este año, pero aún no saben cuándo. Es posible que pase a 2024, pero una cosa parece segura: el juego central no cambia”, indicó Schreier.

Suicide Squad: Kill the Justice League se presentará como un shooter de acción en tercera persona en que los jugadores deberán moverse como distintos miembros de la Task Force X con la misión de detener a héroes como Batman, Superman, Wonder Woman y The Flash, que amenazan la Tierra bajo el control del villano Braniac.

El juego tendrá elementos cooperativos y de multijugador, pero ha sido criticado por su propuesta que requerirá internet hasta para el juego local.

Sea cuando sea que concrete su lanzamiento, Suicide Squad: Kill the Justice League estará disponible para PS5, Xbox Series X|S y