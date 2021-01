Tencent invierte 30 millones de dólares en adquirir una participación minoritaria en Dontnod Entertainment

El gigante chino, Tencent, ha invertido alrededor de 30 millones de dólares para adquirir una participación minoritaria en Dontnod Entertainment, la empresa tras juegos como Life is Strange y Tell me Why.

La información fue dada a conocer por el estudio desarrollador quienes apuntaron que esto les permitirá “tomar ventaja de diversos marcadores de crecimiento en la industria de los videojuegos, en particular en China y en las plataformas móviles, en cooperación con una de las empresas líderes de la industria”.

Cabe recordar que Tencent, es un conglomerado con sede en China que cuenta con una enorme participación en diferentes compañías de videojuegos como Riot Games, Epic Games, PUBG Corp, entre otros.

Según detallaron desde Dontnod, la participación de Tencent en el estudio es mínima, por lo que no contarán con el poder para tomar decisiones ejecutivas.

Hay que recordar que China es uno de los mercados de videojuegos más grandes del mundo, pero dadas las restricciones del país resulta bastante complicado llegar a publicar en este, por lo que el formar parte de Tencent sin duda ayuda a lograr este cometido.