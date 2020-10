Gokú demuestra que no ha aprendido nada en el manga de Dragon Ball Super

Hoy se estrenó un nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super, el cual demostró que a pesar de las incontables amenazas que ha enfrentado la Tierra, Gokú no ha aprendido nada.

Luego de dominar el Ultra Instinto, Gokú logró derrotar con bastante facilidad a Moro, pero una vez más demostró su irresponsabilidad hacia el planeta que dice proteger... Antes de continuar te advertimos ¡ALERTA DE SPOILERS! Si no has leído el capítulo lo puedes hacer desde Manga Plus, la página oficial de Shueisha.

Tras derrotar a Moro, Gokú dijo que lo enfrentaría como terrícola, es aquí cuando volvió a cometer el mismo error que en otras ocasiones, y le entregó una semilla del ermitaño a su rival, asegurando que sin importar lo que pase lo podría derrotar.

Gokú le pide a Moro que vuelva voluntariamente a prisión, a la vez que le pregunta si alguna vez ha entrenado. Moro responde que eso es para los débiles, ante lo cual el saiyajin señala que si es que fuera bueno le gustaría haberlo enfrentado una vez que haya entrenado.

A pesar de que todo parecía a favor de Gokú, Moro se percata que una de las manos que le había cortado Meerus aún estaba en el suelo, la cual además había robado el poder del ángel. El villano logra absorber esta incrementando de forma considerable su poder, quedando parejo con Gokú.

Sin embargo, a pesar de esto, al no contar con un cuerpo entrenado es que Moro no puede soportar el poder del ángel y comienza poco a poco a hinchar su cuerpo dada la cantidad de poder que absorbió.

Cuando ya todo parecía a favor del saiyajin, y cuando Jaco y Whis le decían que acabara con todo de una vez, es que Moro saca su as bajo la manga, y para controlar el poder del ángel es que se fusiona con toda la Tierra.

Ahora que ambos están unidos, si Gokú mata a Moro acabará destruyendo la Tierra, y según explica Whis, incluso si toda la energía que tiene Moro explota, es probable que destruya toda la galaxia.

En conclusión Gokú una vez más demostró su irresponsabilidad al darle una oportunidad extra al villano, algo que cabe recordar ya ha ocurrido en el pasado y ha llevado a que la Tierra se vea enfrentada a mayores amenazas.