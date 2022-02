Terry Crews y Parker Posey comandan al reparto de la nueva serie antológica Tales of the Walking Dead

La cadena de televisión estadounidense, AMC, reveló a los primeros actores que se unen la reparto de su próxima serie antológica, Tales of the Walking Dead.

Los actores protagónicos serán Anthony Edwards, Parker Posey, Terry Crews, Poppy Liu y Jillian Bell. El resto del elenco está conformado por Haifaa al-Mansour, Deborah Kampmeier, Tara Nicole Weyr y Michael Satrazemis. El showrunner y director de la serie será Channing Powell.

El director de contenido de contenido de The Walking Dead Universe, Scott Gimple, se desempeñará como productor ejecutivo, además tuvo palabras sobre la elección del nuevo elenco.

“Anthony, Jillian, Terry, Parker y Poppy son la primera ola de talentos singulares que expandirán aún más el universo de The Walking Dead a nuevos reinos desgarradores, hilarantes, sinceros y horribles, y no podríamos estar más felices de darles la bienvenida a la familia, junto con estos fantásticos directores. Más anuncios, más personas maravillosas por venir”, dijo Gimple.

“Hemos trabajado arduamente para crear personajes únicos, interesantes e inesperados para los fanáticos de TWD tanto antiguos como nuevos, y estoy encantado de que estos sean los actores que les darán vida”, añadió Powell. “No puedo esperar a que vean la profundidad, el drama, el terror y, sí, el humor que traen a la pantalla”.

Tales of the Walking Dead fue anunciado en septiembre de 2020 junto a una serie spin off de Daryl y Carol. La temporada uno de la serie antológica tendrá seis episodios independientes con una hora de duración, los cuales tendrán personajes nuevos y familiares.

La nueva serie ambientada en el universo de The Walking Dead llegará en invierno a AMC y AMC+.