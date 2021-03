The Falcon and the Winter Soldier mostraría una evolución de Sharon Carter en relación a su aparición en Civil War

The Falcon and the Winter Soldier marcará el regreso de Sharon Carter al Universo de Marvel Studios. Si bien la agente se presentó en el marco de Captain America: The Winter Soldier y volvió a figurar en Captain America: Civil War, su historia no se ha abordado en las entregas más reciente de esa franquicia.

En ese sentido, como no se ha sabido mucho sobre Sharon Carter desde que ayudó a huir a Steve Rogers, la propia actriz detrás del personaje y el showrunner de The Falcon and the Winter Soldier anticiparon cómo se presentará la sobrina nieta de Peggy Carter en esta nueva producción.

Ante todo, en una entrevista con TV Line, Malcolm Spellman adelantó que los fanáticos podrán ver una evolución de Sharon desde su aparición en Civil War hasta los eventos de esta serie que está ambientada después de Endgame.

“Ella está cambiada”, dijo Spellman, quien escribió y fue productor ejecutivo de The Falcon and the Winter Soldier. “Si los fanáticos ven Civil War, pueden llenar los espacios en blanco con lo que probablemente Sharon tuvo que lidiar. Y así, cuando encontramos a Sharon, definitivamente ha evolucionado. Definitivamente ha crecido. Creo que los fanáticos la amarán, su energía simplemente es muy diferente ahora”.

Por su parte, en una conversación con Good Housekeeping, la actriz Emily VanCamp volvió a apuntar a los cambios que experimentó su personaje y su vida posterior a Civil War.

“Cuando la vemos ahora, es un poco tosca. Ha estado huyendo, ha tenido que cuidarse sola, en Civil War menciona que tiene que desaparecer por un tiempo, y creo que aquí tenemos una pequeña idea de lo que ha estado haciendo y cómo ha tenido que valerse por sí misma y abrirse camino en este nuevo mundo”, dijo VanCamp. “Es una Sharon muy, muy diferente ... Puedes imaginar que hay un poco de amargura”.

The Falcon and the Winter Soldier presentará su segundo episodio el próximo viernes 26 de marzo en Disney Plus.