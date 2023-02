Scream VI será la primera película de la saga en estrenarse en 3D

Con el inicio de la venta de entradas en Estados Unidos, también se ha dado a conocer que Scream VI tendrá funciones en 3D.

Lo anterior marcará todo un hito, ya que esta secuela será la primera película de la franquicia en contar con funciones ese formato.

Aunque no ha sido confirmado, y se desconoce si el plan de presentar la película en 3D siempre estuvo contemplado, el movimiento probablemente es influenciado por el nuevo auge del formato marcado por James Cameron con el lanzamiento de Avatar: The Way of the Water.

Tengan en cuenta que después del lanzamiento de la primera película de Avatar se presentó un vendaval de películas en 3D, incluyendo producciones que fueron convertidas al formato pese a no ser pensadas originalmente para el uso de la tecnología.

Ahí estuvieron películas como Clash of the Titans o Alicia en el País de las Maravillas, las cuales se vieron ampliamente beneficiadas en la recaudación por su presentación en 3D, aunque el resultado en pantalla dejaba bastante que desear y no estaba a la altura de la película de los Na’vi.

Finalmente, en el marco de todo este anuncio, la producción de la película también lanzó un tráiler que será presentado el próximo domingo en el marco del Super Bowl.