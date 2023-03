The First Slam Dunk se convirtió en la película de anime con mayor recaudación de la historia en Corea del Sur

The First Slam Dunk sigue registrando hitos con su buen desempeño en cartelera y esta semana se coronó como uno de los mayores éxitos de animación en el mercado coreano.

De acuerdo a cifras de KOBIS, la entidad encargad de los datos de taquilla en Corea del Sur, The First Slam Dunk destronó a Your Name y se convirtió en la película animada con mayor recaudación de la historia en Corea del Sur. Pero eso no es todo, porque con sus números la cinta de Slam Dunk también sería la cinta de japón con mejor desempeño en la taquilla surcoreana.

Según Crunchyroll esas marcas se basa en que The First Slam Dunk vendió más de 3 millones 818 mil entradas en Corea del Sur, superando a los 3 millones 802 mil entradas que Your Name vendió en 2017.

The First Slam Dunk ya había conseguido varios hitos en su mercado original en Japón, pero ahora sumó este nuevo logro en Corea solo 61 días tras su estreno el 4 de enero donde también lideró la taquilla por sobre Avatar: The Way of Water.

En ese sentido, es importante destacar que el buen desempeño de The First Slam Dunk no es nuevo y Anime News Network reporta que solo en este fin de semana, su noveno en cartelera, la película sumó $940 mil dólares y ocupó el puesto número 3 en la taquilla de Corea del Sur. Todo mientras en Japón ya sería la 12ª película de anime más taquillera de todos los tiempos.