The Last of Us pausó el proceso de casting para su segunda temporada debido a la huelga de guionistas

El desarrollo de la segunda temporada de The Last of Us también se verá afectado por la huelga de guionistas que actualmente está en efecto en la industria del cine y la televisión en Estados Unidos y es que aunque la popular serie todavía no comienza su rodaje, un nuevo reporte reveló que el programa tuvo que paralizar el proceso de casting para su segunda temporada debido a esa movilización.

Concretamente el portal Variety dice que The Last of Us estaba preparando todo para comenzar el proceso de casting de su segunda temporada, pero a comienzos de esta semana tuvo que frenar esa actividad. Después de todo, aunque se consideró realizar el casting con diálogos de The Last of Us Part II, aquello no habría prosperado y en estos minutos ni siquiera habrían guiones para el segundo ciclo de la adaptación de la saga de videojuegos de Naughty Dog.

Tengan en cuenta que la escritura de la serie de The Last of Us es comandada por Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes actualmente no estarían trabajando en el programa debido a la huelga impulsada por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. De hecho, Mazin ha participado de las manifestaciones y tampoco está realizando sus tareas en The Last of Us que no están vinculadas a la escritura como la producción.

Por ahora se desconoce qué impacto tendrá esto en el segundo ciclo de The Last of Us, pero el plan más reciente de HBO contemplaba comenzar a rodar los nuevos episodios a principios de 2024 en Vancouver, Canadá.