The Matrix 5 será un hecho y se realizará sin Lily ni Lana Wachowski

The Matrix volverá, aunque por primera vez una Wachowski no estará involucrada. Warner Bros concretará el desarrollo de una nueva película, aunque por ahora los detalles son bastante escasos.

Según plantea Variety, lo primero es que está claro es que Drew Goddard, director de The Cabin in the Woods y guionista de películas como Cloverfield y The Martian, además de la primera temporada de Daredevil, se encargará del proyecto.

Además, el propio Goddard se encargará de escribir y producir la película a través de su compañía Goddard Textiles, junto a Sarah Esberg. Por su parte, Lana Wachowski, quien dirigió en solitario Matrix Resurrections, solo pondrá la chapa en la producción ejecutiva.

En tanto, respecto al elenco, no hay nada confirmado sobre lo que sucederá con la eventual participación de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, quienes son la clave en la franquicia a partir de sus roles como Neo y Trinity.

Lo único que se atreven a tantear desde Warner Bros, de acuerdo a palabras de su presidente de producción, Jesse Ehrman, es que la historia avanzará al mundo de The Matrix, pero sin alejarse de las bases de la creación de las Wachowski.

“Drew llegó a Warner Bros. con una nueva idea que todos creemos que sería una forma increíble de continuar con el mundo de Matrix, honrando lo que Lana y Lilly comenzaron hace más de 25 años y ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la película. series y personajes”, dijo Ehrman en un comunicado. “Todo el equipo de Warner Bros. Discovery está emocionado de que Drew esté haciendo esta nueva película de ‘Matrix’, agregando su visión al canon cinematográfico que los Wachowski pasaron un cuarto de siglo construyendo aquí en el estudio”.

Por su parte, Goddard reconoció su fanatismo por la saga, asegurando que cambió al cine y su propia vida, por lo que está “agradecido” de poder contar historias en el mundo creado por las Wachowski.

La más reciente película de la franquicia, The Matrix Resurrections, estuvo afectada por el estreno paralelo con el streaming HBO Max y solo recaudó $159 millones de dólares en cines.