Tim Roth reveló que su regreso como Abominación fue difícil en un principio

Cuando la serie de She-Hulk llegue a Disney Plus no solo marcará el debut de Jennifer Walters en el universo cohesionado de Marvel Studios, sino que también traerá de regreso a dos viejos conocidos: Bruce Banner/ Hulk y Emil Blonsky/ Abominación.

Tal y como se había anticipado, Abominación contó con un cameo en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, por lo que el regreso del actor Tim Roth al universo de Marvel Studios ya es algo más que confirmado. No obstante, considerando que The Incredible Hulk es una película que a menudo queda en el olvido de esta popular franquicia, no deja de ser llamativo que el actor aceptara retomar el papel.

En ese sentido, en una reciente entrevista desde The Hollywood Reporter decidieron preguntarle directamente a Roth por qué decidió volver a interpretar a Abominación tantos años después de la película de 2008 que contó con Edward Norton como Bruce Banner.

“Hice The Incredible Hulk hace años, solo porque pensé que a mis hijos les avergonzaría. Lo hice por ellos y realmente disfruté haciéndolo”, respondió Roth. “Entonces, cuando vinieron a mí y me dijeron: ‘Estamos adaptando lo de She-Hulk. ¿Puedes volver como ese personaje de nuevo?’ Yo estaba como, seguro. Debería ser divertido”.

Así, aunque Roth aparentemente no había tenido ningún problema en regresar como Abominación, el actor también contó que aparentemente su trabajo como el personaje fue difícil inicialmente.

“Sin embargo, me sorprendió mucho porque al principio fue difícil. Fue solo cuando Mark Ruffalo llegó para filmar sus cosas que dije: ‘¡Oh, así es como lo haces! ¡Con sentido del humor!’”, señaló el actor.

Roth no detalló qué fue difícilmente, sin embargo, sería fácil especular que podría estar hablando sobre el trabajo de captura de movimiento que se usa para dar vida a Hulk y otros personales en el MCU y sobre el que Ruffalo ha bromeado en varias ocasiones.

La serie de She-Hulk será protagonizada por Tatiana Maslany (Orphan Black) y aún no tiene una fecha específica de estreno.