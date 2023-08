Tom Harper abordó las claves de Agente Stone, la nueva película de Netflix con Gal Gadot

La película “Agente Stone” ya llegó a Netflix ofreciendo una historia de acción y espionaje protagonizada por Gal Gadot en el rol de una espía que es parte de una agencia ultra secreta que inclusive está en las sombras para organizaciones como la CIA o el MI6.

En una entrevista realizada en junio pasado con el director Tom Harper, quien dirigió episodios de Peaky Blinders y la película The Woman in Black: Angel of Death, el cineasta abordó sus perspectivas sobre la película y cómo se diferenciará en un género lleno de franquicias.

En esa línea, abordó el atractivo de contar con una protagonista femenina en un género mayoritariamente masculina, así como la combinación de acción con el desarrollo de sus personajes.

¿Qué fue lo primero que te atrajo de Agente Stone?

Cuando me uní al proyecto, hubo dos cosas que llamaron mi atención: primero, que era una película con una historia original en un género donde existen muchas franquicias que se han mantenido vigentes durante muchos años. Segundo, que la protagonista era mujer. Me resultó muy fascinante. Desde un principio, Gal me dijo que quería que este personaje fuera una mujer poderosa y única, no una copia del estereotipo de héroe de acción masculino. Ella lleva a cabo muchas hazañas heroicas —es una sobreviviente, una aventurera y, a veces, una rebelde—, pero no está sola. La compasión y su profunda preocupación impulsan sus acciones. En otras películas del género, a menudo se siente como si hubiese un personaje que actúa como un dios, que salva al mundo, pero deja de lado a los humanos que lo rodean. Esta historia es distinta ya que tiene un enfoque más humano. Y eso me pareció interesante.

¿Cuál fue el rol de Gal Gadot en el desarrollo de la película? ¿Estuvo involucrada en el proyecto desde el principio?

Gal fue parte de la génesis del proyecto. Agente Stone nació en una conversación entre Gal y David Ellison, de Skydance. Ambos decidieron colaborar y hablaron sobre el tipo de película que querían crear. Había muy pocas películas similares en este universo de las intrigas de espionaje y acción que tenían un papel para alguien como Gal, así que decidieron crear una desde cero. Tuve la suerte de que me enviaran el guion. Me uní de inmediato al equipo, y juntos continuamos desarrollando la idea. Pero sí, Gal siempre estuvo en el corazón de la película.

¿Por qué crees que al público le atrae esta idea de que haya organizaciones secretas que cuidan de nosotros?

El mundo está lleno de desafíos, y esa idea puede ser aterradora. Todos necesitamos un héroe. ¡Todos necesitamos a una Rachel Stone! Queremos creer que hay alguien que saldrá al frente y peleará por el bien y por la humanidad. Pero también hay una parte de nosotros a la que le gustaría ser ese héroe e imitar sus habilidades. Creo que una de las cosas que más atrae de estas películas es la realización de los deseos. Crecí viendo a Bond, Bourne y Misión: Imposible, y nuestras vidas son mucho menos emocionantes que las de esos agentes que vemos en la pantalla. Que nos lleven en una aventura —pasar un par de horas con personajes que están salvando el mundo, tener experiencias exóticas en distintos países, vivir persecuciones en auto y salir triunfante frente a las adversidades— es increíblemente atractivo. Así que nos encanta ver a una persona que tenga esos dos lados: que pueda involucrarse en situaciones adrenalínicas, pero también sea muy humana. Eso es lo que representa Rachel Stone.

Gal es conocida por sus papeles de acción y por ser muy compasiva. ¿Qué es lo que ella le aporta a Rachel?

Gal es una persona muy cálida y tiene un carisma que ilumina la pantalla cada vez que la ves. Eso es importante en este género, donde no siempre puedes permitirte indagar en el pasado de los personajes. Hay tanta acción que tienes que familiarizarte con el personaje muy rápido, y Gal tiene ese magnetismo instantáneo que hace que quieras acompañarla en su aventura y pasar tiempo con ella.

¿Cómo fue trabajar con ella como productora?

Gal y Rachel Stone son el corazón de esta película. Trabajar con ella como productora y actriz significó que nunca perdimos de vista el objetivo, lo que fue muy útil para construir un personaje que se sintiera real y relevante en nuestros tiempos. También significó que pudimos generar mucha confianza y estuvimos alineados creativamente desde el comienzo.

Esta es una historia global en cuanto a locaciones y temáticas. ¿Cómo influyó eso en tus decisiones a la hora del casting?

Esta es una historia sobre The Charter, una organización global que toma acción cuando los gobernantes no pueden hacerlo por su cuenta. Por eso era muy importante tener un elenco variado e internacional. Y, como la historia se desarrolla en diferentes países, era esperable que algunos de los personajes principales tuvieran distintos orígenes.

¿Qué tiene el género de espionaje y acción que permite explorar temáticas complejas y contemporáneas?

Este tipo de películas te dan la oportunidad de sumergirte en algunas de las temáticas actuales del mundo y analizarlas a través de la lente de una película de acción. La película analiza los datos masivos y la tecnología y dónde está el balance entre el instinto humano y los algoritmos. Esa es una conversación interesante, aunque a veces abrumadora, y es muy relevante en estos momentos. Las intrigas de espionaje y acción se alimentan de lo interesante y lo abrumador, así que tenemos esta relación bidireccional donde hay muchas cosas en juego, pero los temas que se tratan hacen reflexionar.

Agente Stone ya está disponible en Netflix