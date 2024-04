La Memoria Infinita logra nominación a los Peabody: volverá a competir con 20 Days in Mariupol

La memoria infinita continúa dando que hablar en el extranjero. Tras obtener el galardón a Mejor documental en los Premios Platino –el fin de semana pasado–, ahora el filme de Maite Alberdi sumó una importante candidatura en Estados Unidos.

La cinta fue nominada a la 84° edición de los Peabody, para muchos los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito de la televisión y la no ficción. El largometraje sobre Augusto Góngora y Paulina Urrutia logró un lugar en la categoría de Mejor documental junto a otros 13 trabajos.

Su principal contendiente es 20 Days in Mariupol, que alzó el Oscar en la ceremonia de marzo pasado. También asoman otras dos películas que participaron en esa instancia: Bobi Wine: The People’s President y To kill a tiger.

Además, están Still: A Michael J. Fox Movie, sobre la estrella de la saga Volver al futuro, y All the beauty and the bloodshed, que se llevó el León de Oro del Festival de Venecia en 2022.

La gala en que se conocerá a los ganadores de los Peabody se realizará el próximo 9 de junio en Los Angeles, Estados Unidos.

La memoria infinita está disponible en las plataformas Netflix y Paramount+.