Un desarrollador llamó la atención de jugador que devolvió un juego en Steam luego de haberlo completado

Before Your Eyes es un juego independiente que salió a la venta en Steam el 8 de abril que se presenta como una aventura narrativa en primera persona en la que se controlan los parpadeos del protagonista. Hasta ahora, el título ha recibido reseñas extremadamente positivas en Steam, aunque muchos notan que es bastante corto, pudiendo completarse en alrededor de 1 hora y media.

Es así como el programador del juego Bela Messex quiso llamar la atención a un jugador que, a pesar de que escribió que disfrutó el juego, pidió el reembolso a Steam. Según las políticas de la plataforma, se puede devolver el dinero del juego si los usuarios lo piden antes de dos semanas y con menos de dos horas de juego, lo que en este caso es más que la duración completa del título.

“Si, hicimos un juego corto. Creo que deberían haber mas juegos cortos. Creo que los juegos cortos no debieran ser reembolsados por entregar una experiencia increíble”, dijo el desarrollador en Twitter, mostrando una captura de la reseña de Steam que alaba el juego y que revela su devolución.

Luego de la llamada de atención, el jugador le respondió al desarrollador por Twitter y pidió disculpas. “Lamento lo del reembolso. Como algunos adivinaron, tengo un presupesto pequeño, pero veo que devolver el juego luego de disfrutarlo completamente es algo sucio, así que lo voy a comprar de nuevo”, dijo el jugador en una publicación.

Mas tarde, Messex retuiteó la disculpa y al parecer se superó el momento incómodo entre ambos, aunque quedó en evidencia que el sistema de reembolsos de Steam no parece estar adecuado a videojuegos independientes como Before Your Eyes que entregan experiencias completas en duraciones breves.