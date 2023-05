Un reporte dice que Agatha: Coven of Chaos recién llegaría en 2024

Esta semana Marvel Studios finalmente fijó una fecha de estreno para su nueva serie sobre Echo y la segunda temporada de Loki, resolviendo así las dudas sobre sus planes a corto plazo para Disney Plus. Sin embargo, como la compañía todavía no presenta un calendario de estrenos completo, todavía hay dudas sobre cuándo llegarán ciertos programas.

Así, ante el anuncio sobre Echo y Loki, desde Variety elaboraron un reporte sobre el futuro de las series de Marvel Studios e indicaron que Agatha: Coven of Chaos recién llegaría en 2024.

Como recordarán previamente se había indicado que el spin-off de WandaVision enfocado en Agatha Harkness llegaría este 2023. No obstante, Marvel Studios todavía no compromete una fecha de estreno oficial para Agatha: Coven of Chaos y aparentemente, siguiendo el plan para estirar más los estrenos, la serie protagonizada por Kathryn Hahn no llegaría hasta el próximo año.

Tengan en cuenta que Agatha: Coven of Chaos arrancó sus filmaciones tiempo atrás y Marvel Studios ya tiene reservados estrenos en Disney Plus con Loki en octubre y Echo en noviembre.