Un rumor dice que la segunda temporada de The Book of Boba Fett podría estar en desarrollo

Boba Fett volverá a aparecer en las producciones de Star Wars para Disney Plus...o al menos eso es lo que sostiene un nuevo rumor.

En el marco de reportes sobre los planes para una cuarta temporada de The Mandalorian y el estreno durante este año de Ahsoka, el portal Making Star Wars dice que una segunda temporada de The Book of Boba Fett podría estar en desarrollo.

Si bien Making Star Wars no se atreve a confirmar que efectivamente ese será el caso y Boba Fett tendrá otro ciclo de su serie, el portal sostiene que fuentes al interior de las producciones de Star Wars han visto materiales vinculados al personaje que no serían parte de los planes para The Mandalorian y por ende podrían corresponder a un segundo ciclo de The Book of Boba Fett.

Después de todo, según el reporte, Lucasfilm estaría trabajando a toda marcha en sus proyectos de Star Wars para lidiar con una posible huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que podría paralizar sus producciones por un tiempo.

Pero por ahora esta información no ha sido respaldada por otros medios y solo está en el terreno de los rumores.