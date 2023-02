Jon Favreau confirmó que ya escribió la cuarta temporada de The Mandalorian

Hasta la fecha Disney Plus solo ha confirmado la realización de la tercera temporada de The Mandalorian que se estrenará el próximo 1 de marzo en su servicio. Sin embargo, todo apunta a que la serie de Din Djarin y Grogu no terminará con ese ciclo.

Aunque por ahora no hay una renovación oficial de The Mandalorian y solo hay rumores sobre una cuarta temporada, recientemente Jon Favreau confirmó que ya escribió un potencial cuarto ciclo del programa.

En el contexto de la promoción de la tercera temporada de The Mandalorian el portal BFMTV Inside le preguntó a Favreau por el futuro de la serie y el productor dijo que la base de otra temporada ya está escrita.

“¿Cuarta temporada? Sí, ya lo he escrito”, dijo Favreau (vía Bespin Bulletin). “Tenemos que saber dónde vamos a contar una historia completamente formada, así que la trazamos: Dave (Filoni) y yo. Lentamente escribes cada episodio. Así que estaba escribiendo (la cuarta temporada) durante la post-producción (de la tercera temporada) porque todo debe sentirse como una continuación y una historia completa”.

El productor continuó explicando que esa continuación es necesaria porque The Mandalorian ya no es la única serie de Star Wars en Disney Plus.

“(Dave Filoni) está haciendo ‘Ahsoka’, que estoy produciendo con él, pero él es el escritor y productor ejecutivo de eso. Entonces, para comprender lo que sucede en otros programas, incluso en ‘Skeleton Crew’, todos ocurren durante el mismo período de tiempo de Star Wars, por lo que hay mucho más que debemos tener en cuenta, y cosas que hemos construido de temporadas anteriores de The Mandalorian”, añadió.

La historia de The Mandalorian se desarrolla después de los eventos de Return of the Jedi pero antes de los sucesos de The Force Awakens y se espera que su cuarta temporada profundice en la historia de Mandalore, además de mostrar más de la dinámica entre el cazarrecompensas titular y su protegido apodado como “Baby Yoda”.