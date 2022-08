The Mandalorian ya habría sido renovada para una cuarta temporada

Disney Plus todavía no fija una fecha concreta para el estreno para la tercera temporada de The Mandalorian, sin embargo, un nuevo reporte indica que ese streaming y Lucasfilm ya estarían trabajando en el cuarto ciclo de la serie.

Si bien aún no hay un anuncio oficial al respecto, recientemente Production Weekly indicó que la cuarta temporada de The Mandalorian comenzaría su rodaje durante septiembre de este año.

Generalmente Production Weekly es una fuente confiable, por lo que aunque todavía no hay nada formal y esto sigue en el terreno de los rumores, esta es una actualización prometedora. Además hay que tener en cuenta que este pronto desarrollo del cuarto ciclo de la serie coincidiría con los comentarios anteriores de Jon Favreau, quien a mediados de este año indicó que ya estaba trabajando en una cuarta temporada de The Mandalorian.

Mientras se espera que el tercer ciclo de The Mandalorian llegue en febrero de 2023, un anuncio sobre el futuro de la serie o el lanzamiento oficial del tráiler que se reveló en la Star Wars Celebration 2022 podría ocurrir en la presentación de Lucasfilm en la D23 Expo este 10 de septiembre.