¡The Mandalorian volverá en febrero de 2023!

Es oficial: La tercera temporada The Mandalorian no se estrenará este 2022. Si bien durante un tiempo se especuló con un estreno del próximo ciclo de la serie durante este año, en el contexto de la Star Wars Celebration se confirmó que las aventuras del Mando y Gorgu no regresarán hasta 2023.

Concretamente, durante el inicio de la convención de Star Wars que se está desarrollando en estos minutos en Estados Unidos, se anunció que la tercera temporada de The Mandalorian se estrenará en febrero de 2023 mediante Disney Plus.

Si bien durante la presentación solo se reveló el anterior póster promocional y no se estableció un día específico para el regreso de The Mandalorian, en el panel también se confirmaron otros detalles.

Ante todo, se ratificó que Katee Sackhoff retornará como Bo-Katan Kryze y, según recoge THR, se mostró un pequeño vistazo a Bo peleando contra el Mando.Todo mientras que Variety reporta que en el adelanto de la tercera temporada se tanteó que el personaje de Pedro Pascal tendrá que lidiar con las repercusiones de remover su casco.

The Mandalorian se estrenó en 2019 como la primera serie de Star Wars para Disney Plus y después de su segunda temporada que debutó en diciembre de 2020, algunas tramas del programa siguieron en The Book of Boba Fett a comienzos de este año.