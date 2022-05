Jon Favreau ya está trabajando en una cuarta temporada de The Mandalorian

Todavía no se cumple una semana desde que Disney Plus finalmente confirmó un plazo para el estreno de la tercera temporada de The Mandalorian, pero si eso no fue suficiente para calmar sus ansias por ver más de las aventuras de Din Djarin y Grogu, Jon Favreau tiene una actualización que podría llamar su atención.

En el contexto de la “Star Wars Celebration 2022″, Favreau conversó con el portal CinemaBlend y deslizó que ya está trabajando en una cuarta temporada de The Mandalorian.

Si bien ni Lucasfilm ni Disney Plus han realizado un anuncio oficial para otro ciclo de esta producción creada por Favreau, el director y guionista mencionó casualmente su trabajo en otra entrega del programa al abordar los beneficios de una narración serializada.

“Con la televisión tenemos mucha suerte de no tener que apresurar las cosas en una hora y media, dos horas. Llegamos a contar historias lentamente. Así que ahora, como Dave (Filoni) está haciendo Ahsoka, está informando mucho la escritura que estoy haciendo para la temporada 4 ( de The Mandalorian). Se vuelve, cómo debería decirlo, más preciso”, señaló Favreau.

Por supuesto, como todavía faltan varios meses para que se estrene la tercera temporada de The Mandalorian, aún no existen antecedentes sobre que podría involucrar un potencial cuarto ciclo. No obstante, Favreau reafirmó que en los episodios que llegarán el próximo año se profundizarán en diversos elementos del mundo de los mandalorianos.

“Cuando estaba escribiendo la primera temporada de The Mandalorian, podía hacer cualquier cosa, colocarlo en cualquier lugar. Dave (Filoni) lo leía, íbamos y veníamos, yo me adaptaba. Y ahí estaba. Ahora tenemos que averiguar por qué hay ciertos mandalorianos que usan cascos, otros que no usan cascos, qué está pasando en Mandalore, ¿qué está haciendo Bo-Katan en ese momento? ¿Cómo se siente ella al respecto? ¿Dónde está el darksaber? Así que realmente crea un terreno muy fértil para la imaginación, para la narración”, dijo el showrunner.

“Creo que inevitablemente, no importa cuán simple comiences, los hilos de la historia comienzan a conectarse, entretejerse y superponerse”, añadió. “Y con la profunda comprensión de Dave Filoni de todo lo relacionado con el período de tiempo, siempre surgirán oportunidades cuando tengamos reuniones de historia y conversaciones sobre: ‘Bueno, ya sabes qué personaje estaría aquí ahora...’ Quiero decir, así es como es Luke sucedió”.

Mientras aún no hay un anuncio oficial sobre una cuarta temporada, el tercer ciclo de The Mandalorian será lanzado en febrero de 2023.