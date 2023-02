La serie de Ahsoka sería lanzada en el último trimestre de este año

Como parte de una conversación con el programa de televisión Today, la actriz Rosario Dawson anticipó que la planeada serie de Ahsoka, la cual ya culminó sus filmaciones, sería lanzada en Disney+ durante el otoño boreal.

Lo anterior implica que la producción será lanzada durante el segundo semestre de este año. La actriz planteó además que su estreno en Disney+ se concretará después del lanzamiento de su otro proyecto para la compañía, una nueva película basada en La Mansión Embrujada.

Aunque no existen detalles, por ahora se espera que la serie de Ahsoka se desarrolle después del debut live-action del personaje, visto primero en la segunda temporada de The Mandalorian y luego en el spin-off The Book of Boba Fett.

Además, también se espera que su historia conecte directamente con el final de la serie animada Star Wars: Rebels, ya que la antigua jedi está en la búsqueda del paradero del Grand Admiral Thrawn y, por ende, también de la ubicación de Ezra Bridger, el aprendiz que quedó perdido tras ayudar a salvar al mundo de Lothal.

En la serie de televisión, Ezra será interpretado por Eman Esfandi, mientras que por ahora se desconoce quién dará vida a Thrawn.