Una publicación de Zack Snyder está generando especulaciones sobre un posible regreso del director a las películas de DC

Durante el jueves pasado en Estados Unidos se celebró una nueva edición del Día de Acción de Gracias y, en el marco de las celebraciones tradicionales de esa fecha, Zack Snyder compartió un video que no tardó en generar especulaciones entre sus fanáticos.

Resulta que a través de su cuenta de Vero el director de Man of Steel publicó lo que a primera vista podría ser un simple registro de sus celebraciones con todo y pavo incluido. No obstante, los seguidores de Snyder rápidamente señalaron que en el fondo de la imagen se puede apreciar una copia de la edición absoluta de Final Crisis.

Aquella edición del evento de DC Comics escrito por Grant Morrison es bastante costosa y aunque claramente el dinero no es un problema para alguien como Snyder, la presencia del libro en la cocina del director ya tiene a varios especulando respecto a que el responsable de Batman v Superman estaría tanteando un nuevo proyecto basado en las publicaciones de DC.

“Él es literalmente un director, ¿realmente piensan que este desplazamiento lento y ajuste a la mitad del video para asegurarse de que el libro de Final Crisis esté perfectamente encuadrado es un accidente?”, señaló un usuario en Twitter.

“Puede que esté leyendo demasiado sobre esto, pero ¿por qué Zack tendría Final Crisis en su mesa en esta foto de su pavo?”, publicó otro usuario.

Todo mientras en los comentarios de Vero los seguidores del director no dudaron en demostrar su entusiasmo.

Pero aunque hay personas que claman que esta sería la confirmación de que Snyder volverá a realizar películas de DC e incluso hay quienes sostiene que la propuesta del director para aquel universo de producciones también regresará, lo cierto es que por ahora no hay nada concreto y los únicos proyectos garantizados a futuro de Snyder tienen que ver con las apuestas que el director está desarrollando para Netflix como Rebel Moon y la franquicia de Army of The Dead.