El Batman principal del Universo DC conoció a una de sus versiones más populares del cine por cortesía del Multiverso

[En esta nota encontrarán spoilers de Batman #135]

Este martes DC Comics publicó Batman #135, la nueva entrega de su serie regular del Hombre Murciélago escrita por Chip Zdarsky e ilustrada por Mike Hawthorne, Jorge Jiménez, Mikel Janín y Adriano Di Benedetto.

Batman #135 representa la conclusión del arco que comenzó tras la derrota de Failsafe y siguió al Batman/Bruce Wayne principal del Universo DC en una travesía a través de una Gotham del Multiverso donde su principal enemigo fue revelado como una versión del Joker.

En ese contexto, en las páginas de Batman #135, el vigilante tiene la confrontación final con su rival y, por acción de los experimentos de esa versión del Joker, termina viajando sin querer por el Multiverso. Así, en lugar de llegar a su versión de Gotham, Batman viaja a otras Tierras y comienza conociendo a nada más ni nada menos que al Batman de Michael Keaton.

Como recordarán el Batman de Keaton ha contado con una presencia regular en los cómics y el actual Multiverso de DC por cortesía de la serie Batman ‘89. En ese sentido, su encuentro con el Batman principal de los cómics no es completamente sorprendente, aunque de todas maneras representa un intresante crossover.

Pero las cosas no terminan allí y tras su breve interacción con el Batman de Keaton, el Batman central de los cómics sigue forzosamente su travesía Multiversal y pasa por otros mundos que evocan, por ejemplo, al Batman de Adam West y Batman: La Serie animada. Todo además de célebres cómics como Kingdom Come y The Dark Knight.

Finalmente Batman obviamente consigue salvar el día y, al final de su travesía se reencuentra con Tim Drake, quien lo ha buscado desde su desaparición en la batalla con Failsafe.