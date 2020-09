Warner Bros acusó a Ray Fisher de no cooperar con la investigación sobre las condiciones laborales en las refilmaciones de Justice League

El viernes pasado Ray Fisher llevó a un nuevo nivel a sus acusaciones contra los ejecutivos a cargo de las películas de DC Comics en Warner Bros. A través de su cuenta de Twitter, el actor que interpretó a Cyborg en Justice League acusó que el presidente de DC Films, Walter Hamada, estaba dispuesto a “arrojar a Joss Whedon y Jon Berg debajo del autobús” para que cediera en sus recriminaciones contra Geoff Johns.

Los dichos de Fisher se enmarcan en la serie de acusaciones que el actor ha planteado desde julio de este año, cuando señaló que Joss Whedon había tenido un comportamiento “grosero, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable” en las refilmaciones de Justice League. Una conducta que según el actor habría sido respaldada por Jon Berg y Geoff Johns.

Pero mientras ni Johns ni Whedon se han pronunciado al respecto, durante la noche del viernes pasado los dichos más recientes de Fisher fueron abordados en un comunicado emitido por Warner Bros.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el estudio compartió un comunicado donde no solo desmintió lo planteado por Fisher sino que también acusó al actor de no cooperar con la investigación que se inició a propósito de sus denuncias. Todo mientras Warner Bros también planteó que Fisher estaba negociando para volver a interpretar a Victor Stone en la próxima película de The Flash.

“En julio, los representantes de Ray Fisher le pidieron al presidente de DC Films, Walter Hamada, que hablara con Fisher sobre sus preocupaciones durante la producción de Justice League. Los dos habían hablado anteriormente cuando el Sr. Hamada le pidió que repitiera su papel de Cyborg en la próxima película Flash de Warner Bros, junto con otros miembros de Justice League”, dice la declaración del estudio.

“En su conversación de julio, Fisher relató los desacuerdos que había tenido con el equipo creativo de la película con respecto a su interpretación de Cyborg, y se quejó de que las revisiones de guión sugeridas no fueron adoptadas”, añade el texto. “El Sr. Hamada explicó que las diferencias creativas son una parte normal del proceso de producción y que el escritor / director de una película, en última instancia, tiene que estar a cargo de estos asuntos. En particular, el Sr. Hamada también le dijo al Sr. Fisher que elevaría sus preocupaciones a WarnerMedia para que pudieran realizar una investigación”.

“En ningún momento el Sr. Hamada ’arrojó a nadie debajo del autobús’, como el Sr. Fisher ha afirmado falsamente, ni emitió ningún juicio sobre la producción de Justice Legaue, en la que el Sr. Hamada no participó, ya que la filmación ocurrió antes que el Sr. Hamada fue elevado a su puesto actual”, sentenció la compañía.

Un par de semanas atrás, Fisher contó que WarnerMedia había iniciado una investigación sobre las condiciones laborales en las refilmaciones de Justice League a raíz de sus denuncias, sin embargo, ahora el estudio plantea que el actor no estaría colaborando en aquella instancia.

“Si bien el Sr. Fisher nunca alegó ninguna mala conducta procesable en su contra, WarnerMedia inició una investigación sobre las preocupaciones que había planteado sobre la interpretación de su personaje. Aún no satisfecho, Fisher insistió en que WarnerMedia contratara a un investigador externo independiente. Este investigador ha intentado varias veces reunirse con el Sr. Fisher para discutir sus preocupaciones pero, hasta la fecha, el Sr. Fisher se ha negado a hablar con el investigador”, dice la declaración.

“Warner Bros. sigue comprometido con la responsabilidad y el bienestar de cada elenco y miembro del equipo en cada una de sus producciones. También mantiene su compromiso de investigar cualquier alegación específica y creíble de mala conducta, que hasta ahora el Sr. Fisher no ha proporcionado”, concluye el argumento de Warner Bros.

Hasta ahora Fisher no ha hablado de esta respuesta de Warner Bros a sus declaraciones y por el momento tampoco está claro en qué están las negociaciones del actor para aparecer en la película de The Flash.