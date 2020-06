WarnerMedia eliminará a HBO Go en Estados Unidos

Como una señal de lo que podría ocurrir en Latinoamérica una vez que el servicio de HBO Max llegue a estas latitudes, WarnerMedia decidió poner fin al servicio de steaming de HBO Go en Estados Unidos. La plataforma solo funcionará hasta el próximo 31 de julio.

La medida se lleva a cabo en un escenario en el que WarnerMedia era criticada por tener demasiados servicios de streaming bajo la marca HBO.

Además de HBO Go, que en Estados Unido estaba enfocado en los usuarios que tienen una suscripción vía cable o tv satelital, también tienen un servicio llamado HBO Now, que da acceso de video on demand a cualquier persona, y la nueva plataforma de HBO Max.

Deadline explica que con esta nueva medida, HBO Now se convertirá en simplemente HBO, teniendo el mismo costo que HBO Max. Y es esta última plataforma la que albergará a todos los usuarios que tenían HBO GO, lo que no sorprende ya que tenían el mismo contenido del popular canal.

Por su parte, por ahora en WarnerMedia siguen sin definir el futuro de DC Universe, la aplicación para los fans que no solo tienen acceso a contenido audiovisual, sino que también a una gran biblioteca de cómics. Esta plataforma no tiene planes de llegar a Latinoamérica.