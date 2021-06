La pelota al piso (y vía streaming): guía con títulos para alimentar un mes de sobredosis futbolera

Quizá como parte de una estrategia para precalentar un año en que coinciden las máximas competencias del fútbol de selecciones de Sudamérica y Europa, durante el primer semestre Netflix lanzó dos títulos con premisas poderosas.

Primero, en febrero, estrenó un documental sobre uno de los futbolistas más extraordinarios de la historia. Llamado simplemente Pelé, el filme de origen británico se abocó a rescatar la historia del astro brasileño sin lograr ser más que un correcto registro de su leyenda, acotándose sobre todo a su participación en mundiales.

En clave de ficción, la película Roberto Baggio: El Divino –lanzada en su catálogo en mayo– se acercó con resultados dispares al hombre detrás del futbolista, recordado por sus proezas pero también por haber dejado al borde de la gloria a Italia en el Mundial de 1994.

Son dos producciones recientes que se pueden ver vía streaming, a la espera del arribo de la serie de ficción sobre Diego Maradona (Sueño bendito, que Amazon Prime Video debería liberar este año) y en medio de un mes de sobredosis futbolera, con la Copa América y la Europa desarrollándose en simultáneo. Aquí una revisión por otros títulos disponibles en plataformas:

Todo o Nada: Tottenham Hotspur (2020, Amazon Prime Video)

En rigor, esta serie documental de nueve episodios es un seguimiento a la temporada 2019/20 del club londinense Tottenham Hotspur y a todas las turbulencias que enfrentó en ese periodo, desde el despido de su entrenador y la llegada de José Mourinho, hasta la paralización del deporte por la pandemia. Pero también se las arregla para perfilar a algunas de las mayores estrellas del equipo. Una de ellas es el danés Christian Eriksen, quien conmocionó al mundo al desplomarse el sábado pasado en el partido de su selección ante Finlandia y, en la época que la producción cubre, buscaba su transferencia al Inter de Milán, su actual institución.

La Directiva (2017, Ondamedia/Cinépolis Klic)

Lejos de los estadios de primer mundo y las grandes estrellas del deporte, la documentalista chilena Lorena Giachino (El Gran Circo Pobre de Timoteo) filma algo más modesto, los retos que debe encarar la Federación de Árbitros de Fútbol Amateur de Chile cuando escoge una nueva directiva. Premiada en Fidocs en 2017, la cinta trasciende lo que en general se entiende por fútbol; de hecho, en vez de darle prioridad a llevar la cámara a la cancha, retrata reuniones, elecciones internas y papeleos. Su interés está en la noción de organización social que encarna la agrupación de referís locales, con el balompié como telón de fondo.

Cristiano Ronaldo por duplicado

Narrado por el actor británico Benedict Cumberbatch, Cristiano Ronaldo: World at his feet (2014, Cinépolis Klic) intenta condensar en menos de una hora la carrera de CR7, desde sus orígenes en Portugal hasta su salto al Manchester United y parte de sus éxitos en el Real Madrid (abandonó el club español en 2018). Sólo un año después se estrenó un trabajo algo más acucioso y extenso acerca del delantero, Ronaldo (HBO GO), dirigido por Anthony Wonke y producido por Asif Kapadia y James Gay-Rees, la dupla de director y productor que ganó el Oscar por Amy. Como el primer documental autorizado por el jugador, accede a su intimidad pero con las restricciones del caso. El presente de Cristiano se podrá ver en Todo o nada: Juventus, que Amazon Prime Video lanzará en los próximos meses.

62, Historia de un Mundial (2017-2021, CNTV Play)

La ficción sobre la organización del Mundial de 1962 era, para todos los fines, una miniserie, hasta que este año sumó una segunda temporada. Los primeros capítulos giran en torno a los esfuerzos de Carlos Dittborn (Marcial Tagle), Juan Pinto Durán (Néstor Cantillana) y Ernesto Alvear (Roberto Farías) por traer el evento a Chile, con las complejidades e infortunios que implicó la gesta. Con sólo uno de sus tres protagonistas originales (por el devenir histórico), sus cuatro capítulos estrenados en marzo abordan la realización misma de la cita.

La Leyenda de Sergio Ramos (18 de junio, Amazon Prime Video)

El capitán del Real Madrid es el eje de esta serie documental que llega este viernes al streaming, en medio de la adversidad que enfrenta el jugador: con un pie afuera del equipo en que es clave desde su fichaje en 2005 –no ha renovado y su vínculo termina a fin de mes–, sin haber sido nominado para la Eurocopa y con escasas posibilidades de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio representando a su selección. En parte por eso, es probable que los seis capítulos de la producción sean un testimonio más revelador y matizado que El corazón de Sergio Ramos, básicamente la misma idea pero estrenada en 2019.