World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic finalmente llegará en septiembre

Aunque ya se había filtrado con anterioridad, finalmente desde Blizzard dieron a conocer oficialmente que World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic saldrá el próximo 26 de septiembre.

El anuncio por parte de Blizzard fue realizado con un nuevo tráiler de la expansión del juego.

De acuerdo a lo señalado en la página de WoW Classic, previo al lanzamiento se actualizará el cliente del juego, y los jugadores que deseen subir un caballero de la Muerte hasta el nivel 70 podrán hacerlo sin restricciones.*

Según explican, “a diferencia de lo que pasó en el lanzamiento original de Wrath of the Lich King, esta vez no habrá requisitos a la hora de crear tu primer caballero de la Muerte. Solo puedes tener uno por reino, y para crear cualquiera después del primero debes tener un personaje de nivel 55 en ese reino”.

Finalmente, también señalaron que ofrecerán “un servicio opcional de subida de personaje cuando se acerque el lanzamiento de Wrath of the Lich King Classic”, señalando que “esta subida no se podrá utilizar en personajes de Classic Era. Además, los jugadores solo podrán utilizar la subida de nivel en un personaje por cada cuenta de World of Warcraft”.