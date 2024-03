Zack Snyder señala que DC está haciendo que Batman sea ‘irrelevante’ al no poder matar

La visión de Zack Snyder de los héroes de DC en Batman v. Superman: Dawn of Justice no dejó indiferente a nadie, y aunque el director ahora está alejado de estos recientemente se ha referido a Batman señalando que DC lo vuelve “irrelevante” al no poder matar.

En el marco del podcast Joe Rogan Experience (Vía ScreenRant), es que el director se refirió a este elemento señalando que excluir al personaje de situaciones donde podría tener que matar a alguien lo vuelve irrelevante.

“Dicen, ‘bueno, no lo pongas en una situación en la que tenga que matar a alguien’. Yo digo, bueno, eso es como... Estás protegiendo a tu dios de una manera extraña. Estás haciendo que tu dios sea irrelevante si no puede estar en esa situación”, agregando que “si hace eso, ¿qué significa? ¿Qué te dice si... lo resiste?”.

Cabe recordar que en Batman V Superman, Batman acaba con la vida de varias personas, principalmente con el Batimóvil, vehículo con el cual dispara o lanza por los aires a un número considerable de villanos, esto generó controversia entre los fanáticos en su momento por la visión de que “Batman no mata”.

Snyder, ya está alejado de DC que ahora está en manos de James Gunn y Peter Safran, quienes darán pie al nuevo universo cinematográfico con Superman.