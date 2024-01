Aquaman y el Reino Perdido supera en la taquilla a The Flash y Shazam: La Furia de los dioses

Auaman y el Reino Perdido no ha sido del todo un fracaso en taquilla y es que de acuerdo a recientes reportes la película logró superar a películas como The Flash y Shazam: Fury of the Gods.

De acuerdo al reporte proveniente de Deadline, la película protagonizada por Jason Momoa ha logrado superar la marca de los 300 millones de dólares en recaudación, lo que lo pone por sobre varios de los últimos filmes de DC.

Según los datos de Box Office Mojo, a nivel internacional la película ha logrado recaudar $334,821,279, superando de esta forma la recaudación de Shazam: Fury of the Gods ($133,838,006) y The Flash ($270,633,313).

Con esto, es que la película incluso superó a The Marvels del MCU, que recaudó un total de 205 millones de dólares.

Recientemente, Amber Heard, la actriz que interpreta a Mera, que no participó de la promoción del filme, se refirió a su papel, el cual a diferencia de la primera entrega, fue reducido a unos pocos minutos.