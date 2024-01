De ‘House of the Dragon’ al nuevo DCU: Milly Alcock será la nueva Supergirl

Finalmente el nuevo DCU a cargo de James Gunn y Peter Safran ya tiene a su Supergirl y es que según fue dado a conocer Milly Alcock será la encargada de darle vida al personaje.

Alcock es conocida por haber interpretado a la princesa Rhaenyra Targaryen en el spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon.

La actriz de esta forma se sobrepuso a Emilia Jones y Meg Donnelly, quienes también estaban siendo consideradas para el rol.

De acuerdo a los reportes, Supergirl tendría su primera aparición en Superman: Legacy, la primera película que tendrá este nuevo universo cinematográfico, aunque no está del todo confirmado. Tras esto, es que tendrá su propia película, Supergirl: Woman of Tomorrow, de la cual hasta el momento se desconocen detalles.

James Gunn comentó la elección de la actriz señalando que “Milly es una joven actriz increíblemente talentosa y estoy increíblemente emocionado de que forme parte del DCU. Sí, la conocí por primera vez en House of the Dragon, pero quedé impresionado por sus variadas audiciones y pruebas de pantalla para Supergirl”.