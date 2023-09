El Jeep Wrangler alcanza los 5 millones de unidades vendidas

El Jeep Wrangler es todo un ícono 4x4 en la industria, perfectamente reconocible alrededor del mundo. Pues bien, desde el nacimiento de su primera generación en 1987, ya se han fabricado 5.000.000 millones de unidades del legendario todoterreno.

Esta unidad en particular ha sido comprada por un cliente de la marca en Camden, Nueva Jersey, Estados Unidos. Como forma de agradecimiento, ya que el ejemplar en particular no tiene nada en especial que lo diferencie de otros Wrangler, se le premia con 5.000 dólares para invertir en el catálogo de extras y opcionales Mopar y también tendrá beneficios en la atención al cliente y en las revisiones de por vida. Por último, participará en eventos exclusivos y tendrá pase VIP.

“El Jeep Wrangler es el heredero natural del legendario Willys, el vehículo que ha inspirado el espíritu y el alma de la marca. Desde su llegada en 1987 ha sido un pilar del mundo SUV y estamos muy orgullosos de celebrar el Jeep Wrangler número cinco millones”, apuntó Eric Laforge, director de Jeep Europa.

La última actualización del Wrangler trajo consigo la denominación 4xe, es decir, que se electrificó. Desde entonces, el 4x4 americano pasó a ser un híbrido enchufable de 381 Hp con 45 kilómetros de autonomía eléctrica.