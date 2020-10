Estacionó en un lugar reservado para discapacitados (sin serlo) y ahora deberá pasar un año en la cárcel

Estacionar en lugares reservados para personas con discapacidad está tipificado como delito en varios países, pero ¿qué tal si a ello se le suma la falsificación de documentos para estacionar en esos espacios sin tener ningún impedimento físico? Es lo que descubrió un ciudadano español que en junio de 2017 fue sorprendido incurriendo en estas dos conductas y que ahora deberá pasar un año en la cárcel.

Según detalla el sitio Car and Driver, los hechos se remontan al 7 de junio de 2017 cuando un automóvil estacionó en un lugar para discapacitados en calle Mercat de Dénia, en Alicante. En el parabrisas había una tarjeta que daba cuenta de que el conductor era discapacitado y, por tanto, hasta ahí nada era anormal.

El problema surgió al descubrirse que la tarjeta en cuestión era falsa y que se trataba de una fotocopia original emitida por autoridades noruegas para un excuñado del conductor. El hombre fue acusado de falsificar instrumentos oficiales, lo que en España se considera un delito penal, cuestión ratificada por el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Benidorm. El acusado recurrió a un tribunal superior -en concreto la Audiencia Provincial de Alicante- reclamando que el documento no era falso y que se le olvidó quitarlo. Para su mala fortuna, el tribunal confirmó la pena de un año de prisión y lo obligó al pago de € 1.620 ($ 1,5 millones).

En su respuesta, la justicia española detalla que esta explicación no está contrastada por ninguna prueba “contundente” y que, en todo caso, hace tres años que su excuñado y titular del documento no vive en España, por lo que “es de suponer que el ‘olvido’ en retirar la tarjeta ha durado dicho tiempo, no así su uso indebido de las plazas destinadas a estacionamiento para personas con capacidad reducida”.