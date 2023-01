Estos cinturones de seguridad térmicos aumentan la autonomía de los autos eléctricos

ZF es uno de los grandes proveedores de componentes de la industria del automóvil, líder en la producción de cajas de cambio automáticas. Desde hace un tiempo también que dedica sus programas de I+D al desarrollo de piezas para los vehículos eléctricos. De ahí, que hoy en el CES de Las Vegas, se presente con una nueva tecnología que pronto podría formar parte del equipamiento habitual de este tipo de autos.

Se trata de cinturones de seguridad con una función calefactable para los asientos delanteros, los cuales calientan la parte superior del cuerpo y el área pélvica de manera uniforme. Al combinar este sistema con los asientos calefactados, se logra que los ocupantes alcancen el confort térmico más rápidamente. De esta manera, la energía de la batería que sería necesario utilizar para calentar todo el habitáculo se reserva para la propulsión.

Los ingenieros de ZF aseguran que “el sistema puede aumentar la autonomía hasta en un 15%, al reducir rápidamente la energía requerida para calentar el interior del vehículo”.

En términos de protección de los ocupantes, los cinturones térmicos no son diferentes de los convencionales, asegura ZF. Los pequeños cables que conducen el calor se tejen directamente como hilos en la estructura de la correa. Los elementos de contacto de los circuitos eléctricos de calefacción están colocados de tal forma que no interfieren ni con el funcionamiento del cinturón ni con el retractor. La compañía no ha explicado si añade algún sistema que permita controlar la temperatura del cinturón.